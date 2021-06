Taito annonce l'Egret II mini, la petite borne d'arcade qui aime les shoot them up

Le business du rétro en version miniaturisée a encore de beaux jours devant lui. L'arcade à la maison que tous souhaitaient dans les années 80 et 90, c'est maintenant. Et un autre géant du bon vieux temps vous promet monts et merveilles.

Prévue pour le 2 mars prochain au Japon, l'Egret II mini est une borne d'arcade modèle réduit présentant une particularité étonnante : un écran rotatif. Ce bel objet conçu par Taito permet en effet à sa lucarne LCD de 5 pouces de pivoter à 90° pour vivre les "shmups" verticaux dans les meilleures conditions. Et ça, les Neo-Geo Mini et Astro City Mini, elles n'ont pas. Tout comme elles ne proposent pas, à part, de controllers arborant un trackball - en plus d'un pad et d'un stick classiques (voir les images dans notre galerie ci-dessous).

Annoncé au tarif de 18.678 Yen, soit environ 140 euros, l'Egret II mini dispose de connectiques USB (x2), HDMI et d'un emplacement pour une carte SD. Et même d'un présentoir où insérer la fiche du jeu en cours (avec sa notice).

Un catalogue solide

Le nom de Taito est synonyme à des titres que les vieux de la vieille n'ont sûrement pas oublié. On trouvera embarqués dans cette réplique du cabinet de 1996 pas moins de 40 jeux - 10 autres pourront être acquis à part ensuite.

Voici déjà ceux qui ont été annoncés :

Space Invaders

Lunar Rescue

Qix

Elevator Action

Chack'n Pop

Bubble Bobble

Rastan Saga

Rainbow Islands Extra

The New Zealand Story

Don Doko Don

Violence Fight

Cadash

Liquid Kids

Metal Black

Kaiser Knuckle

Strike Bowling

Arkanoid

Plump Pop

Syvalion

Cameltry

Arkanoid Returns

Alors si quelqu'un peut penser à Plotting, histoire de me rappeler ma jeunesse et toutes ces heures englouties... En précommande sur l'archipel, notamment sur Amazon, la petite machine n'a pour l'heure pas été annoncée en Occident. Mais allez, il y a bien un distributeur qui va se dévouer.

