E3 20210 : Ubisoft Forward, voilà le programme

Le mystère entourant les différentes interventions d'éditeurs et constructeurs pour cet E3 très particulier se dissipe peu à peu. Au tour de la société d'Yves Guillemot de donner des nouvelles.

Rendez-vous était déjà pris pour le samedi 12 juin à 21h00. À l'instar de Square Enix il y a quelques minutes, Ubisoft a communiqué davantage sur son Ubisoft Forward spécial E3 2021. Et, avant que des fuites ne viennent gâcher tout cela, parce que c'est devenu une règle, il est temps de faire monter la sauce avec l'évocation de "quelques surprises à ne pas manquer".

C'est bientôt l'heure d'une nouvelle édition d'Ubisoft Forward, l'événement exclusif qui vous donne toutes les dernières nouveautés concernant les jeux actuels et à venir d'Ubisoft. Rendez-vous le 12 juin à 21 h ici même, sur notre site dédié au Forward qui diffusera en direct la conférence, dans le cadre de l'événement virtuel de l'E3. Retrouvez un programme diversifié incluant les jeux préférés de la communauté, des titres récemment annoncés, et quelques autres surprises. Voici ce qui vous attend dans le prochain Ubisoft Forward.



Rejoignez-nous à 20 h pour suivre le pré-show, qui parlera des dernières nouveautés et des futures mises à jour pour For Honor, Trackmania, The Crew 2, Brawlhalla, ainsi que Watch Dogs: Legion, et d'autres messages de la part des équipes d'Ubisoft, en attendant le début de l'événement principal.



L'événement principal commencera à 21 h et contiendra d'importantes annonces, des mises à jour pour d'autres jeux actuels Ubisoft, et quelques surprises à ne pas manquer. Découvrez des informations concernant le prochain opus de la franchise Rainbow Six, anciennement connu sous le nom de Rainbow Six Quarantine, et profitez en exclusivité mondiale de bandes-annonces et d'extraits de gameplay de ce tout nouveau titre en coopération.



Plongez dans l'île paradisiaque de Far Cry 6, Yara, et découvrez les aventures palpitantes qui vous attendent dans un pays soumis au joug de son dictateur Antón Castillo, incarné par Giancarlo Esposito. Préparez-vous à une avalanche de sports extrêmes dans Riders Republic, notre prochain jeu MMO en monde ouvert où vous pourrez glisser à travers les magnifiques paysages sans fin de l'Amérique du Nord. Découvrez aussi des nouveautés et du contenu à venir pour nos jeux déjà sortis, comme Assassin's Creed Valhalla ou Rainbow Six Siege, ainsi que les créations Ubisoft Films & télévision : la série Apple TV+ Mythic Quest, et le film Werewolves Within. Enfin, quelques surprises supplémentaires viendront compléter le tout.

Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire le samedi 12 juin. Vous avez remarqué comme les horaires sont doux cette année ?