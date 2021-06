PlayStation VR : Sony annonce sept jeux à venir, dont une toute nouvelle licence

Alors que les rumeurs entourant le très mystérieux PlayStation VR 2 vont bon train, Sony nous avait aujourd'hui donné rendez-vous pour découvrir de nouveaux jeux destinés à son premier casque : celui qui a des fils, mais qui a le mérite d'être disponible dans le commerce.

Si seul le premier de ces titres était aujourd'hui dévoilé pour la première fois, le reste du menu aura tout de même le mérite de rassurer les possesseurs du casque de réalité virtuelle de la PS4, à commencer par ce sudiste de VR Singe.

Sept à la maison (virtuelle)

Voici donc sans plus attendre la liste des sept jeux (très) rapidement présentés dans la courte bande-annonce du jour :

Arashi Castle Of Sin : Un titre dans lequel vous incarnez un duo composé du ninja Kenshiro et de sa louve Haru afin de protéger votre clan en chassant les intrus des palais qu'ils ont infiltré Développé par les américains d'Endavor One, le jeu sortira cet été.

Puzzle Bobble 3D Vacation Odyssey : Une variante en réalité virtuelle du puzzle-game que nous n'aurons pas l'outrecuidance de vous présenter, et qui vous proposera pas moins de 100 niveaux de billes colorés à éclater. Le jeu est déjà disponible sur Oculus Quest mais sera également disponible sur PS4 et PS5.

Wind & Leaves : Un titre de terraforming (ou d'anticipation ?) dans lequel il faudra trouver de nouvelles espèces de plantes à ramener sur vos terres arides, le tout à la main, comme à la grande époque pré-industrielle. Le jeu avait été annoncé en février dernier.

After The Fall : Un jeu de survie post-apocalyptique jouable jusqu'à quatre, déjà dévoilé à l'automne 2019, et qui vous opposera aux Snowbreeders dans les rues forcément dangereuses de la ville de Los Angeles figée dans les années 1980.

Fracked : Un jeu de tir qui combine des phases de fusillades avec des descentes en ski et de l'escalade, peut-être jusqu'à l'extrême limite. Le jeu avait été teasé en mars par Sony.

Wanderer : Une aventure narrative dans laquelle vous pourrez réaliser un petit fantasme de l'être humain, en modifiant les événements marquants de l'histoire de cette drôle d'espère que l'on appelle savamment homo sapiens, en vous servant d'une... feuille de laurier dorée ? Ok.

Sniper Elite VR : La déclinaison à la première personne de la série de FPS, dont l'annonce remonte tout de même à 2019.

Cette petite sélection vous donnera-t-elle envie de rechausser le PS VR ? Faites-nous part de vos avis virtuels dans les commentaires ci-dessous.