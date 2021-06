PS5 : Les créateurs de Concrete Genie sur un projet avec Sony Pictures Animation

Avant que l'E3 2021 ne débute réellement, enfin, virtuellement, on peut dire que le label PlayStation Studios est à la fête en termes d'annonces. Le besoin de main d'oeuvre oblige quelque peu à se découvrir.

PixelOpus travaille sur un jeu PS5. Absent de la petite bafouille du patron de PlayStation Studios, Herment Hulst, le studio à qui l'on doit le très poétique Concrete Genie l'a fait savoir sur les réseaux sociaux en expliquant être à la recherche de nouveaux talents pour se renforcer.

#PixelOpus is hiring! We are hard at work on an exciting new PlayStation 5 title, and continuing to grow. Come and join us on this unique project within #PlayStationStudios!#PlayStation #SIE #hiring #Sonyhttps://t.co/nJidL5ADq6https://t.co/xsNUySVyjn