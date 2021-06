Astro Bot : Team Asobi officiellement présenté avec son logo, basé à Tokyo

Nicolas Doucet, directeur du studio Sony Japan et directeur créatif sur la série Astro Bot, présente officiellement la Team Asobi, derrière les deux jeux PlayStation de renommée mondiale. Il nous parle en effet de la passion qui anime ce "nouveau" studio et présente le nouveau logo de la société.

Basée à Tokyo, la Team Asobi naît donc officiellement dans le monde vidéoludique, avec une présentation en bonne et due forme, comme savent si bien le faire les japonais.

Voici donc les quelques mots de Nicolas Doucet, big boss du studio :

Bonjour à tous, nous espérons que vous allez tous bien et que vous restez en bonne santé.



Aujourd'hui, nous avons des nouvelles colorées de la Team Asobi, le studio PlayStation basé à Tokyo et responsable de la série Astro Bot.



Après la sortie d'Astro's Playroom sur PlayStation 5, la Team Asobi déploie désormais ses ailes et s'agrandit ! C'est une période très excitante pour l'équipe, et nous attendons avec impatience ce prochain chapitre. Nous voulions saisir cette occasion pour vous remercier tous, fans de PlayStation, pour vos aimables paroles de soutien au fil des ans, d'autant plus qu'Astro a fait ses grands débuts sur PlayStation 5 aux côtés de la manette sans fil DualSense.



Alors que nous grandissons et mettons au défi de plus grandes choses, notre mission de coeur reste la même : vous apporter la magie PlayStation, l'innovation et mettre le sourire sur vos visages avec des jeux amusants et colorés pour tous les âges.



Pour accompagner cette actualité, nous sommes fiers de vous montrer notre nouveau logo que vous verrez dans nos futures productions. Nous nous sommes inspirés de ce que la Team Asobi signifiait pour nous. Certains des anciens pourraient également reconnaître d'autres influences des premiers jours de la PlayStation !



Pour rester en contact, nous lançons également nos propres canaux sociaux sur Twitter et Instagram pour vous tenir au courant de tout ce qui concerne l'équipe Asobi ! Veuillez les suivre et n'hésitez pas à vous engager avec nous. Nous avons un million d'anecdotes à partager sur la fabrication de nos jeux, alors venez nous dire bonjour !

Enfin, pour celles et ceux qui se demandaient, sachez que Nicolas Doucet, à la tête du studio nippon, a également une petite explication sur le nom du studio, lancé en 2012 sous un autre nom à l'époque. Alors, si vous voulez bien vous donner la peine de lire ce qui suit, merci de votre compréhension :

L'équipe a été constituée pour la première fois en 2012, un peu plus d'un an avant le lancement de la PS4. À l'époque, une poignée d'entre nous travaillait sur des démonstrations technologiques montrant ce que le nouveau matériel pouvait faire.



Nous nous sommes assis un jour et avons décidé que nous avions besoin d'un nom pour notre équipe ; quelque chose qui fonctionnerait comme un rappel de ce que nous pensions être la partie la plus importante de tout jeu vidéo : un excellent gameplay et ce plaisir de seconde en seconde qu'il peut fournir !



En japonais, le mot « Asobu » signifie littéralement « Jouer » et nous avons donc opté pour « Asobi ». Ces cinq lettres simples étaient un nom étonnamment approprié avec un bon son et il est resté !

De quoi briller dans les dîners mondains ou urbains, mais pas plus de 6 à la fois évidemment.