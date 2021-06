VALORANT : Le FPS de Riot Games s'annonce sur mobile

Riot Games a annoncé, pour fêter la première année de VALORANT, qu'une version mobile était en préparation. Aucune fenêtre de sortie n'a en revanche été dévoilée.

Pour fêter la première année de VALORANT, Riot Games a fait plusieurs annonces concernant son FPS à succès. En effet, un an après sa sortie fracassante, le jeu ne désemplit pas. En plus de l'ajout régulier de contenus qui a su maintenir sa base de joueurs, avec plus de 14 millions de joueurs actifs mensuels selon le développeur, la scène compétitive du jeu est en pleine expansion.

Il y a quelques mois, Riot Games a lancé son tout premier circuit officiel, le VALORANT Champions Tour, qui est semblable au circuit sur Counter-Strike : Global Offensive ou encore DotA 2. Les équipes gagnent des points en remportant des tournois ponctuels sur une même saison, qui s'achèvera avec le premier tournoi mondial pour couronner les champions fin 2021.

Mais avant ça, Riot Games a lancé son premier tournoi international majeur offline sur VALORANT la semaine dernière, les VCT Masters Reykjavik en Islande, remporté par Sentinels. L'audience a été au rendez-vous pour ce premier tournoi d'ampleur : selon Esports Charts, le pic de spectateurs simultanés était d'un million, avec 488 000 spectateurs en moyenne.

The moment when dreams became reality for @Sentinels. pic.twitter.com/PbCD8wkG1T - VALORANT Champions Tour (@ValorantEsports) June 1, 2021

Compétition mise de côté, Riot Games semble vouloir aussi mettre l'accessibilité à l'honneur : VALORANT est en développement sur mobile. On ne sait pas encore à quel point le gameplay sera modifié pour convenir à la plateforme, ni quand elle sortira. En tous cas, Riot Games pourrait nous surprendre avec une version bien adaptée, puisque jusqu'ici, sa version mobile de League of Legends, Wild Rift, est un succès.