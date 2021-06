E3 2021 : Un Nintendo Direct annoncé pour le 15 juin à 18 heures

Ça va mieux en le disant : comme chaque année depuis 2013, Nintendo profitera de l'E3 2021 pour présenter via un Nintendo Direct des familles les jeux qui rythmeront les mois à venir, et nous sommes enfin en mesure de vous dire quand. Il était temps, non ?

C'est le 15 juin à 18 heures que le constructeur japonais tiendra le crachoir, et dévoilera pendant près de 40 minutes de nombreuses annonces forcément attendues :

Le 15/06, Nintendo organisera des présentations entièrement virtuelles pour l'#E32021. Rendez-vous à 18:00 pour un nouveau #NintendoDirect d'environ 40 minutes dédié exclusivement aux jeux Nintendo Switch à paraître principalement en 2021. pic.twitter.com/WtgqJhjILL - Nintendo France (@NintendoFrance) June 2, 2021

Comme l'aurez compris, toute la subtilité réside dans l'emploi de l'adverbe "principalement", qui laisse espérer quelques annonces concernant 2022, et les plus rêveurs d'entre vous peuvent déjà s'imaginer y découvrir le chimérique Metroid Prime 4 ou, soyons fous, un certain Breath of the Wild 2.

Comme à son habitude, ce Nintendo Direct sera immédiatement suivi d'un Nintendo Treehouse: Live d'environ trois heures, histoire d'approfondir le gameplay des titres présentés. Et la future Switch Pro alors, on en parle ?