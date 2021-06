Far Cry 6 : Un mode apparu dans Far Cry 5 passe à la trappe

Après avoir présenté plus en détails son gameplay et enfin donné sa date de sortie, Far Cry 6 continue d'être un sujet de conversation. Mais cette fois, pas de politique. C'est le contenu qui est discuté.

En termes de contenu, Far Cry 6 se concentrera sur la campagne. Dans un AMA (pour Ask Me Anything, soit "demandez-moi ce que vous voulez") tenu sur reddit il y a quelques heures, Navid Khavari, le directeur narratif ainsi que Benjamin Hall (World Director) et Alexandre Letendre (réalisateur) ont répondu à nombre de questions des internautes concernant un Far Cry 6 qui a recommencé à faire monter la sauce la semaine dernière. L'occasion de pouvoir approfondir les connaissances des lecteurs concernant cette histoire de révolution face à un dictateur incarné par Giancarlo Esposito.

La campagne d'abord

Apparu avec Far Cry 5, Far Cry Arcade représentait une bonne opportunité de créer ses niveaux pour tester sa valeur en solo comme en multi, avec des missions et des maps à concevoir soi-même en piochant dans les assets de plusieurs volets précédents. Letendre a eu des mots assez durs lorsqu'il lui a été demandé si l'éditeur de cartes présent depuis d'une manière ou d'une autre depuis Far Cry 2 allait revenir.

Non, le mode Arcade ne reviendra pas. Supprimer ce mode a été une décision difficile, mais nous a permis de concentrer nos efforts sur la campagne principale, transportant les joueurs au coeur d'une révolution de guérilla des temps modernes.

La créativité, il faudra en faire preuve sur Yara, avec son arsenal et ses compagnons, en étant bourrin furtif ou capable de se fondre dans la foule. Eh oui. Et sans Hurk. Désolé pour le spoil, mais l'on a pu apprendre que ce PNJ de légende présent dans presque tous les volets ne serait pas présent pour "braquer les projecteurs sur les personnages de la région".

Far Cry 6 est attendu pour le 7 octobre prochain sur PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4, Xbox One et Stadia.