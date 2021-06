The Last of Us Part II avec un style et des chargements à la GTA, la vidéo déboussolante

Les hommages des fans à The Last of Us Part II, ce n'est pas ce qui manque. Les artistes et cosplayeurs du monde entier ne manquent pas de ressources pour montrer leur amour du jeu de Naughty Dog. Et si on le mariait avec une série de Rockstar ?

L'imagination, ça ne s'achète pas. On en a pas du tout, un peu, beaucoup, passionnément. Et le niveau que l'on peut définir comme "à la folie", c'est celui qu'a atteint un usager de reddit, mrheroschool, avec un crossover auquel il fallait penser.

Et si The Last of Us Part II adoptait le style - polices comprises - de GTA Vice City pour son illustration principale, à fond sur le split screen, et qu'il empruntait également pour d'hypothétiques écrans de chargement le type d'illustrations des derniers volets de la série de Rockstar ? Mais si, des personnages se déplaçant légèrement sur des environnement fixes. Voilà la réponse dans la vidéo partagée sur le topic dédié à The Last of Us. N'hésitez pas à mettre le son.

Avouons qu'on aurait presque pu patienter de cette manière. Mais The Last of Us Part II n'est pas du genre à nous laisser patienter, peut-être encore moins depuis la mise à jour d'optimisation PS5. Quant à GTA VI, s'il arrive un jour, présentera-t-il encore des loading screens à l'ancienne, avec toutes les technologies embarquées dans nos consoles et PC ?

