Phantasy Star Online 2 New Genesis daté sur PC et Xbox One

Sortie à l'origine en 2012, soit 12 ans après l'épisode original sur Dreamcast, Phantasy Star Online 2 va pouvoir renaître de ses cendres une fois encore de longues années plus tard. Car SEGA vient d'officialiser le lancement de sa nouvelle version.

Phantasy Star Online 2 New Genesis ouvrira ses portes le mercredi 9 juin 2021 sur Xbox One et PC. Proposé en modèle free to play, ce jeu en ligne massivement multijoueur vous laissera arpenter la planète Halpha aux côtés de tout un tas de joueurs qui, comme vous, auront eu l'occasion de créer un avatar exactement comme ils le souhaitent pour se la donner grave comme dans la vidéo ci-dessus, dont la voix-off est entrée immédiatement dans la légende.

L'un des objectifs de Phantasy Star Online 2 New Genesis est de créer le PSO2 ultime dans laquelle les éléments éprouvés par le temps sont conservés intacts, tandis que la conception du jeu, le gameplay et le moteur graphique seront complètement repensés et renaissent sous tous leurs aspects. Nous travaillons sans relâche pour offrir aux joueurs une personnalisation de personnage sans précédent, des aventures sans limites et le meilleur action-RPG en ligne disponible sur Xbox One ou PC. Aussi, PSO2: NGS prend désormais en charge la Xbox Series X.

Vous aurez le choix entre six classes d'armes avant de pouvoir aller affronter les Alters, Formers et Dolls qui sont en train de tout casser aux alentours. Et on sait que certains nostalgiques et des curieux auront bien envie d'aller faire un tour dans cette nouvelle version du jeu de SEGA.