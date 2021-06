Crysis Remastered Trilogy sera disponible à l'automne 2021 sur PC, PS5, Xbox Series...

Crytek annonce à l'instant, et à la surprise générale, l'arrivée de Crysis Remastered Trilog, une compilation des trois Crysis, qui sera disponible sur consoles et PC cet automne. Elle inclura les remasters solo de Crysis, Crysis 2 et Crysis 3, optimisés en partenariat avec Saber Interactive pour les consoles et PC actuels.

Ce pack de trois jeux sera également disponible sur les consoles PlayStation, Xbox, Nintendo Switch et donc sur PC. On nous annonce un jeu "encore plus fluide" sur les consoles PS5 et Xbox Series X/S sans plus de précision.

Sachant au passage que Crysis Remastered est d'ores et déjà disponible sur ces plateformes dès maintenant, tandis que les remasters de Crysis 2 et Crysis 3 seront également disponibles séparément.

Vous l'aurez compris, Crysis Remastered Trilogy vous permettra de jouer à l'ensemble de l'histoire depuis le tout début grâce à ce pack regroupant les 3 jeux.

Le petit pitch si vous ne connaissez pas encore l'histoire du jeu : "Les joueurs seront transportés à travers les îles de la Corée du Nord, à New York où ils devront sauver l'humanité d'un virus mortel, jusqu'au final où ils seront en mission de vengeance pour découvrir la vérité sur C.E.L.L..."

Le Project Lead du jeu, Steffen Halbig, déclare d'ailleurs ceci :

Nous sommes ravis d'annoncer que ces jeux Crysis emblématiques reviennent dans un seul pack, remastérisé pour une nouvelle génération de consoles et PC. Chaque jeu est amélioré pour avoir un aspect et un gameplay magnifique sur les plateformes d'aujourd'hui, offrant ainsi la meilleure expérience Crysis aux nouveaux venus dans notre franchise et aux joueurs souhaitant revivre cette aventure.

Ceci vous sied-il ?