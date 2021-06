Wreckfest sort sur PS5 et Xbox Series ce jour, la vidéo bonus

Disponible depuis le 20 novembre 2018 sur PS4 et Xbox One, plus tôt sur PC, Wreckfest le jeu de course auto de destruction massive déboule ce jour sur PS5 et Xbox Series, avec une vidéo de lancement.

À voir aussi : TEST de Wreckfest : Le digne héritier de Destruction Derby ?

Wreckfest c'est le jeu auquel Poufy joue depuis des lustres sur son PC surgonflé de bourgeois. Il aurait déjà 400 heures dessus, ce qui n'est pas difficile à croire, je vous assure !

Rappelons que le titre de Bugbear offre non seulement un lot de véhicules incroyables (guimbardes rafistolées et cabossées), issues de vieilles voitures américaines ou des européennes ultra-maniables en passant par les guimbardes asiatiques, vous aurez à piloter des véhicules comme vous n'en trouverez sans doute dans aucun autre jeu.

Des traces mentales

Il est également possible de personnaliser de manière extrême tout ce joli monde, en en améliorant les aspects extérieurs mais aussi intérieurs, et enfin de vous affronter en ligne dans le mode Multijoueur qui laisse des traces mentales. Demandez donc à Poufy.

Bref, un titre qui se consomme sans modération sur les consoles next gen (en 60 FPs et en 4K SVP), à n'importe quel moment du jour et de la nuit.