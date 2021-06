Tell Me Why offert sur PC et Xbox

Juin, ce n'est pas que le soleil et la boule au ventre avant les épreuves du baccalauréat. C'est aussi la Pride Month, soit le mois des Fiertés où les marches s'enchaînent dans un tourbillon de couleur et d'amour. Et semble-t-il pour accompagner l'élan de soutien au mouvement LGBT, Microsoft vous fait un cadeau.

Les trois chapitres de Tell Me Why sont offerts par Microsoft, vraisemblablement pendant tout le mois de juin. Si vous disposez d'une Xbox One, d'une Xbox Series X ou S ou un PC, il suffit de vous rendre sur la page du jeu sur la boutique online de la firme de Redmond. Rien de plus simple. Et une fois acquis, il vous appartient pour la vie, qu'on espère riche et intense.

Dites-moi pourquoi... pas ?

Jeu d'aventure signé Dontnod, Tell Me Why raconte l'histoire d'Alyson et Tyler, jumeaux se retrouvant après une séparation de plusieurs années dans leur ville natale en Alaska.

Explorant des thématiques très sensibles, et permettant d'incarner pour la première fois un personnage transgenre, ce jeu d'aventure dont le premier chapitre était gratuit depuis mars dernier mérite clairement le détour, comme nous l'expliquait le bon Filipe dans son TEST.

Après avoir nous avoir emmenés sur les routes avec Life is Strange 2, DONTNOD nous invite cette fois à un voyage plus intime, avec des personnages en quête d'identité et surtout de vérité sur leur passé, comme en témoigne le titre. Malgré un essoufflement du rythme en milieu de course, on retiendra de Tell Me Why l'authenticité et la maturité du récit, qui ne craint pas d'aborder certains sujets difficiles comme la transidentité d'un de ses personnages. Si l'on sait que notre mémoire peut parfois nous faire défaut, on n'oubliera pas de sitôt l'histoire des jumeaux Ronan...

