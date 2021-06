Computex 2021 : Nvidia dévoile les GeForce RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti

Le Computex 2021 qui se tient jusqu'à ce samedi 5 juin à Taipei a été l'occasion pour Nvidia de dévoiler deux nouvelles cartes graphiques de la série 3000. Et il s'agit des RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti, avec un joli gap de puissance.

La famille de l'architecture Ampere accueillera donc bientôt deux nouveaux membres. Le GPU quasi introuvable de Nvidia décide de passer à la vitesse supérieure avec des éditions Ti qui vont encore améliorer les performances, toute en nous laissant profiter de certaines technologies comme le DLSS ou le RTX.

Voici donc le détail des deux cartes :

La RTX 3080 Ti

La première carte et la plus puissance d'entre elles. C'est la GeForce RTX 3080 Ti qui sera disponible à partir du 3 juin à partir de 1199 dollars. Avec ses 12 Go de GDDR6X, un format plus compact, et pas de NVLink, elle s'éloigne un peu d'une RTX 3090 mais n'a que 2/3% d'écart en terme de performance. Nvidia promet la disponibilité de plusieurs milliers de cartes dès la mise en vente.

Pour ralentir certains problèmes, la carte est équipée d'une fonction pour réduire le Hash Rate de 50% et donc rendre la carte beaucoup moins attrayante pour les mineurs.

Coeurs CUDA : 10240 (contre 8704 pour la RTX 3080)

: 10240 (contre 8704 pour la RTX 3080) Fréquence Boost : 1,67 GHz

: 1,67 GHz Fréquence de base : 1,37 GHz

: 1,37 GHz Mémoire : 12 Go GDDR6X (contre 10 Go GDDR6 pour la 3080)

: 12 Go GDDR6X (contre 10 Go GDDR6 pour la 3080) Interface mémoire : 384-bit

La RTX 3070 Ti

L'autre carte est la RTX 3070 Ti à un tarif beaucoup plus abordable car divisé par deux à savoir 599 dollars avec une disponibilité pour le 10 juin 2021.

Coeurs CUDA : 6144 (contre 5888 pour la RTX 3070)

: 6144 (contre 5888 pour la RTX 3070) Fréquence Boost : 1,77

: 1,77 Fréquence de base : 1,58

1,58 Mémoire : 8 Go GDDR6X

8 Go GDDR6X Interface mémoire : 256-bit

La carte est aussi équipée de la fonction pour réduire le Hash Rate pour contrer le minage. Dans le même temps on a pu apprendre que plus de 130 jeux étaient désormais compatibles avec les technologies d'accélération RTX dont l'ajout de Doom Eternal, Rainbow Six Siege et Red Dead Redemption 2. Une bonne nouvelle qui signe encore un peu plus la démocratisation de la technologie de Ray Tracing de chez Nvidia.