NieR Replicant ver.1.22474487139... : Un coffret vinyles pour la bande originale, en précommande

Cela fait plus d'un mois que la La modernisation du très culte NieR est disponible. Si les fans les plus obstinés ont probablement eu l'occasion de le retourner dans tous les sens, cela n'empêche pas d'autres moyens de prolonger le voyage. La musique, par exemple.

À voir aussi : TEST de NieR Replicant ver.1.22474487139... : Le remaster de la seconde chance

Avis aux collectionneurs marqués à tout jamais par les péripéties de NieR, Yona, Kainé et Emil : Square Enix vient d'ouvrir les précommandes pour un album de la bande originale de NieR Replicant ver.1.22474487139.... Sur sa boutique, l'éditeur propose le NieR Replicant 10+1 Years Vinyl LP Box Set pour somme de 99,99 euros. Il regroupe quatre albums différents dont les MP3 seront offerts au passage.

Ce coffret contient les quatre disques vinyles NieR Replicant -10 + 1 Years- sortis le même jour - NierR Kainé, Emil et Devola & Popola - et vous les présente dans une collection pratique. Comprend une pochette et une boîte de l'illustratrice et mangaka Shirow Miwa, ainsi qu'un support de disque papier original en bonus !

Si l'ensemble ne vous convient guère ou que vous préférez y aller petit à petit, chacun des quatre LP s'achète individuellement à 28,99 euros. Mais avouez que l'objet complet et collector, permettant de réécouter les arrangements de cette remasterisation dans de bonnes conditions acoustiques, gratte très fort du côté du portefeuille. La date de livraison estimée est le 15 septembre. Ce qui laisse largement le temps de platiner NieR Replicant ver.1.22474487139..., disponible sur PS4, Xbox One et PC.