PS5 : Destruction AllStars accueillera des bots pour compenser la faible affluence

Entrer dans le royaume des exclusivités PS5 ne garantit toujours une place au soleil. Pour le très multijoueur Destruction AllStars, la communauté n'est pas aussi solide et compacte que l'auraient voulu ses développeurs.

Destruction AllStars s'apprête à accueillir des bots pour remplir ses parties. Lucid Games a annoncé l'arrivée prochaine de cette fonctionnalité dans sa feuille de route parue ce vendredi 28 mai sur reddit, reconnaissant que les joueurs ne se bousculaient pas sur les serveurs de ce titre mélangeant course et action en ligne :

Avec une communauté de la taille de Destruction AllStars, répartie dans le monde entier, nous avons des heures de pointe et des périodes de faible activité des joueurs pour le matchmaking en ligne.



(Les pics se situent autour de UTC 16h00 - 22h00 en semaine et de 14h00 UTC à 1h00 le week-end)



Nous voulons nous assurer que les matchs sont remplis à pleine capacité avec autant de vrais joueurs que possible, mais s'il manque X nombre de joueurs lors de la file d'attente pour un match, les des bots d'IA prendront les places restantes. L'exception à cela est Blitz qui, en tant que mode compétitif, ne proposera jamais de bot.

Prévu pour être vendu plein pot puis finalement inauguré comme gratuit pendant deux mois via le PlayStation Plus, Destruction AllStars se récupère à 19,99 euros. La rareté de la PS5 conjuguée à des retours mitigés de la critique et des joueurs n'en ont peut-être pas fait une priorité d'achat pour les compétiteurs en ligne, déjà bien servis.

Mais qui sait, les mises à jour aidant ou l'aide d'un vidéaste populaire témoignant d'une révélation après plusieurs heures passées dessus et force réactions surjouées, la pente pourrait être remontée.