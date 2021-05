La Nintendo Switch Pro "listée" sur le site Amazon Mexique

Alors que les rumeurs de plus en plus nombreuses, tablent sur cet E3 2021 entièrement en ligne pour voir enfin arriver son annonce en grande pompe, la Nintendo Switch Pro se fait de plus en plus insistante sur les réseaux dits sociaux. Le dernier "leak" supposé en date nous vient cette fois d'Amazon Mexique.

Attention cependant. Comme toujours, ceci n'a aucune existence réelle tant que la Switch Pro n'aura pas été officiellement annoncée. Et s'il ne fait aujourd'hui guère de doute sur son arrivée prochaine dans nos contrées (vers la fin de l'année ?), il faut savoir raison garder, et ne point trop s'enflammer

Viva Mexico ?

Or donc, "l'info" du jour nous vient d'un Tweetos comme il y a en plein, profitant succinctement de l'aura du toujours très bien renseigné Wario64 sur notre joyeux monde ludo-numérique.

I just find this on Amazon Mexico 👀 pic.twitter.com/lGa6ViQL3V - Alphabeat (@Alphabeat_g) May 28, 2021

En effet répondant à un des tweets de l'insider, un certain Alphabeat, image à l'appui, prévient qu'une Nintendo Switch Pro a été listée brièvement sur Amazon Mexique... avant que la fiche en question (un placeholder comme souvent ?), soit enlevée dans la foulée (voir l'image dans notre galerie), et sous l'appellation de "New Nintendo Switch Pro".

Et comme le rappelle VG247, Amazon Mexico avait déjà partagé des images et des produits en l'avance - notamment l'existence de Spyro Reignited Trilogy ou encore un certain Luigi's Mansion 3 en son temps.

Enfin bref.