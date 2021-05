Peter Fabiano (producer Resident Evil Village...) quitte Capcom après 13 ans, pour Bungie

Peter Fabiano, connu pour avoir été producteur sur de nombreux jeux Capcom, tels que Resident Evil Village, Ghosts 'n Goblins Resurrection ou encore Resident Evil 3 remake et Resident Evil 2 Remake, a quitté Capcom après 13 ans pour rejoindre Bungie en tant que "directeur de la discipline de production".

Peter Fabiano a donc décidé de céder aux sirènes des Gardiens de Bungie, en acceptant un poste à la dénomination étrange (ou alors, est-ce la traduction littérale, qui pose problème ?).

Toujours est-il qu'il l'a accepté, et part donc de chez Capcom après 13 longues années chez le studio japonais. Ainsi va la vie...

Hard to write this best so I've decided to keep it simple: Thank you everyone at Capcom for allowing me to grow together with you over the past 13 years. I'm thankful and will cherish the experience forever. ありがとうございました!ファンとしてもこれからよろしくお願いします。1/2