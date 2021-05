Le dessinateur et scénariste Benoit Sokal n'est plus, Microids lui rend hommage

Benoît Sokal est donc décédé, "des suites d'une longue maladie" comme l'on dit pudiquement, à l'âge de 66 ans. Celui qui était le compagnon de BD de François Schuiten, et l'un des pionniers de la transposition de ses oeuvres en jeu vidéo, créateur de l'Amerzone ou des jeux Syberia, entre autres, était devenu directeur artistique de Microids au début des années 2000. L'éditeur français lui rend un vibrant hommage.

C'est via un communiqué de presse que son éditeur de toujours, Microids nous apprend la triste nouvelle de sa disparition, et lui rend donc hommage à travers ces quelques lignes, faisant au passage le résumé de son passage chez lui, tout en insistant sur son côté pionnier de la transposition depuis la BD de ses oeuvres dans le monde du jeu vidéo.

C'est avec une profonde tristesse que l'équipe de Microids annonce le décès de Benoît Sokal, survenu le 28 mai 2021 des suites d'une longue maladie.



Connu avant tout pour être un talentueux scénariste et dessinateur de bande dessinée, Benoît a surtout marqué l'industrie du jeu vidéo à travers le monde avec ses différentes productions pendant plus de vingt-cinq ans.



Véritable visionnaire et artiste exceptionnel, il a marqué l'histoire de Microids de son oeuvre. Benoît Sokal était un travailleur acharné qui a oeuvré pour le jeu vidéo avec la création, en 1999, de L'Amerzone : Le Testament de l'Explorateur. Sa patte artistique a façonné un univers inoubliable pour de nombreux joueurs à travers le monde.



Cette expérience l'a amené à devenir pendant plusieurs années le directeur artistique de Microids.



Benoît s'est également illustré par la création d'une franchise culte du jeu vidéo : Syberia. Il a réussi avec talent à transposer son amour pour l'Europe de l'Est et son Histoire en proposant des aventures singulières qui continuent de marquer les fans de son travail exceptionnel.



Toute l'équipe de Microids s'associe à la peine de sa famille et de ses proches.

A propos de Benoït Sokal (résumé issu du CP de Microïds) :

En 1978, Benoît Sokal commence à dessiner pour le magazine A Suivre. C'est à cette période qu'il crée le personnage de l'inspecteur Canardo. En 1996, il lance le projet de jeu vidéo L'Amerzone, publié par Microids. Benoît Sokal est l'un des premiers dessinateurs de bande dessinée à concevoir, implémenter et superviser la production entière d'un jeu vidéo. Il est par la suite devenu directeur artistique de Microids, qui publie en 2002 son deuxième jeu vidéo Syberia. Il a été consacré « Personnalité de l'année » au Phenix Awards of Video Games 2002, Syberia a été couronné « Meilleur jeu d'aventure de l'année » en 2002 aux États-Unis.



En avril 2004 sort Syberia 2, qui rencontre le même succès que le premier épisode de la saga et a suscité l'enthousiasme des fans du monde entier. Avec Syberia 3, Benoît Sokal a gardé la particularité, dans un contexte où le travail de conception et de pré-production est souvent entièrement digitalisé, d'utiliser les méthodes crayonnées classiques et l'aquarelle, afin de créer son univers, ses lieux et personnages, ainsi que certaines mécaniques de gameplay. Il a également construit l'histoire et le scénario qui font la force du jeu, jusque dans les dialogues des personnages.



Le nouvel opus de la saga Syberia : The World Before emmènera les joueurs dans une aventure inédite en incarnant Dana et Kate. Mais Benoît Sokal n'a jamais oublié ses racines et, en parallèle de ses projets de jeux vidéo, il sort la bande dessinée Kraa en 2010. Il travaille également avec son ami François Schuiten sur l'univers d'Aquarica pendant de nombreuses années. Ensemble, ils adaptent Aquarica en bande dessinée, dont la première partie a été publiée en 2017.



Toute la rédaction de Gameblog présente ses condoléances à sa famille et à ses proches.