Bike Baron 2 déboule sur iOS en vidéo et images

Cornfox & Bros, éditeur indépendant, vient d'annoncer que Bike Baron 2, sa simulation de moto acrobatique, était d'ores et déjà disponible sur iOS, iPadOS et Apple TV (plus tard sur PC Steam). Si vous voulez bien vous rappeler du premier épisode, sorti en... 2011, vous reprendriez sûrement un peu de loufoquerie mentale ?

À voir aussi : PS5 : Jim Ryan parle de sa rentabilité et évoque un nouveau modèle économique

Bike Baron 2 est sorti ce 27 mai précisément, au prix public conseillé comme l'on dit, de 7,99 €. Le jeu a été développé par Mountain Sheep et Mureena, l'équipe derrière Badlands 1 & 2, Minigore, Ice Rage et donc Bike Baron premier du nom.

Et cette suite demandera là encore des tonnes d'heures et d'effort pour en voir le bout. Pour ma part, c'est le seul jeu que j'ai gardé dans mon smartphone depuis tout ce temps. Ca veut bien dire quelque chose, non ? Non ? Bon, ok.

Le baron de la meule

Voyons voir ce qu'en dit l'éditeur, tiens, par la voix de Heikki Repo, directeur créatif chez Cornfox & Bros. :

Nous sommes heureux du lancement de Bike Baron 2 sur iOS, iPadOS et Apple TV. Cela fait un moment que la communauté réclame la suite de Bike Baron, c'est donc un véritable plaisir de pouvoir lui offrir. Une toute nouvelle génération d'utilisateurs d'iOS s'apprête à réveiller le motard qui sommeille en eux !

Au programme de cette nouvelle version toute neuve, plus de 50 circuits déjantés, des tournois quotidiens, des défis en ligne et des contenus réguliers. Vous allez en prendre pour des siècles, visiblement.

Comme toujours si vous connaissez bien le premier volet, vous devrez par moment faire preuve d'une précision diabolique, afin de venir à bout des nombreux circuits, ainsi que des modes de difficulté parfois super retors. Bref, à réserver aux pros du pot.

Et sans doute mon prochain et ultime jeu vidéo sur mon téléphone intelligent.