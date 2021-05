SEGA : Un jeu de guerre et son extension se téléchargent gratuitement sur Steam

Malgré la morosité de l'actualité, on trouve toujours des joueurs désireux de partir au front, la fleur au fusil. Mais parce que vous n'aurez pas tous l'occasion de visiter cet été les plages du débarquement pour faire "comme si", SEGA endosse durant quelques jours son costume de bienfaiteur, et vous offre un jeu de son cru.

Si n'avez rien de prévu pour demain où même les jours suivants, vous pourrez peut-être rejoindre notre soldat Camille et partager son amour des uniformes saillants et du bruit des balles qui fusent, puisque Company of Heroes 2 est gratuitement téléchargeable sur Steam jusqu'au 3 juin prochain. Le jeu de Relic Entertainment semble même soucieux de vous pousser par deux fois à faire des économies, puisque le DLC Ardennes Assault est également offert, histoire de. Si vous aviez jusqu'ici résisté au jeu de stratégie sorti en 2013, et qui a rendu fou ce qu'il restait du cerveau de notre Mimic national, c'est ici que ça se passe.

Compagnons des mauvais jours

Bien entendu, cette générosité n'est pas sans arrière-pensée, puisque SEGA en profite surtout pour annoncer des réductions sur l'ensemble de la série : du premier opus aux innombrables DLC de sa suite, tout doit disparaître, et plus vite que ça par-dessus le marché. Quoi qu'il arrive, restez-vous même, et n'oubliez pas ce sage diction roumain : "Après la guerre, beaucoup de héros se présentent".

Et bon weekend.