Sonic Origins : Une compilation pour les 30 ans du hérisson, avec Sonic 3 et Sonic CD

Il y a quelques jours, les confidences d'un bloggeur laissait entendre que SEGA préparait entre autres une nouvelle compilation de Sonic the Hedgehog pour fêter les 30 ans du hérisson quelque peu délaissé ces derniers temps. "Encore une compilation !" dites-vous ?

Pour peu que votre âge affiche deux chiffres, il y a de fortes chances pour que vous ayez déjà goûté aux plaisirs compilés des aventures de Sonic, SEGA ayant fleuré le filon dès les premières années de la Mega Drive. Malgré leur multiplicité et leur propension à sortir à peu près partout, ces best-of rétro boudaient à l'occasion l'un ou l'autre opus 2D, un oubli que corrigera bientôt Sonic Origins, annoncé durant le tout premier Sonic Central.

Je me souviens mal du monde d'avant

En plus des sempiternels Sonic the Hedgehog et Sonic the Hedgehog 2, Sonic Origins inclura Sonic the Hedgehog 3 (& Knuckles) ainsi que Sonic CD, le tout dans un format écran large qui devrait offrir à tous les mordus de plate-forme une bonne raison d'y retourner.

Seule ombre au tableau : l'élargissement de l'image semble demander bien du travail à SEGA, puisque cette nouvelle compilation n'est attendue qu'en... 2022.