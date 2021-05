Dragon Quest III : Un remake HD 2D annoncé avec le producteur d'Octopath Traveler

L'événement en ligne destiné à célébrer le 35ème anniversaire de la vénérable saga Dragon Quest aura certes donné l'occasion de découvrir le nom du douzième épisode, mais Square Enix a tenu à se montrer à la hauteur du moment, en dévoilant un remake de l'épisode le plus cher aux coeurs des Japonais.

Entre deux spin-offs et une version Offline de Dragon Quest X, Yuji Horii a dévoilé Dragon Quest III HD 2D, un remake de l'épisode le plus culte de la saga, qui profitera du moteur d'Octopath Traveler pour offrir un nouveau look au héros légendaire Roto et à sa bande de combattants aux classes multiples.

Quelles classes

Le jeu qui permet de ressortir à chacune de ses mentions la célèbre vidéo de lancement qui poussa bien des employés et écoliers à ne pas prendre leur trajet habituel s'offre donc un remake en bonne et due forme après de nombreux portages, le plus récent remontant à Dragon Quest 1+2+3 Collection.

C'est au producteur d'Octopath Traveler Masaaki Hayasaka qu'a été confiée cette refonte au doux parfum de RPG 32 bits, qu'il espère destiner aux vieux de la vieille comme aux petits nouveaux. Dragon Quest III HD 2D devrait comme Dragon Quest XII profiter d'une sortie mondiale et simultanée sur consoles.

Interrogé sur le choix de s'attaquer d'abord au troisième opus, Horii a déroulé ses arguments comme autant de cartes :

Les joueurs auraient évidemment voulu commencer par Dragon Quest, puis Dragon Quest II, mais la fin du III est assez particulière, et peut-être que nous ferons la même chose pour les deux premiers épisodes après la sortie du III.

Malgré les insistances des communicants qui ont tenté de le faire taire, le créateur a tenu a maintenir son envie de relooker la trilogie Roto toute entière, puisque Dragon Quest III occupe la place de préquelle dans son déroulement.