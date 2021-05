Fortnite : La Mécacâlineuse de retour plus rose que jamais

Fortnite n'en finit pas de se mettre à jour et de proposer des choses pour ses joueurs, toujours avides de nouveautés. Pour preuve, le retour de l'Experte des câlins, qui revient sur l'île sous la forme de la Mécacâlineuse. Et si vous faites partie du Club, ceci arrive "gratuitement" au début du mois prochain.

À voir aussi : State of Play : Horizon Forbidden West dévoile du gameplay PS5 (REPLAY)

Vous l'aviez réclamé, la voici qui revient. Et cette fois, elle est plus en forme que jamais paraît-il...

Toujours aussi tactile malgré sa nouvelle carapace d'acier, la Mécacâlineuse est en effet la star du pack du Club de Fortnite de juin 2021. En plus de la tenue Mécacâlineuse, ce pack contient également l'accessoire de dos Noeud psytronique aux lignes élancées, la pioche Fusiocâlin alimentée par du carburant et le revêtement Mécacâlin. Plusieurs versions de la tenue, de l'accessoire de dos et de la pioche ont été assemblées : le style rose par défaut, le style Minuit blanc et noir, et le style Royal blanc et rouge.

Alors, vous prenez ?

On rappelle évidemment que les abonnés actifs au Club de Fortnite recevront ce pack le 1er juin vers 2 heures du matin (Heure FR). Ils recevront également les quatre écrans de chargement qui ont annoncé l'arrivée de ce pack tout au long du mois de mai, s'ils ne les possèdent pas déjà. De plus, ils obtiendront une musique du salon en bonus au cours du mois.

Alors, câlin ?