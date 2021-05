LG annonce un moniteur gaming nano IPS 4K, le 27GP950-B

LG souhaite s'installer plus confortablement dans le milieu du gaming et quoi de mieux pour cela que de dévoiler un tout nouveau moniteur Nano IPS 4K. Le 27GP950-B. Voyons voir ceci de plus près...

27GP950-B... Ce n'est pas le nom le plus poétique qui soit mais au moins on sait de quoi on parle, si 'on sait décrypter ce genre de nom abscons au premier abord. Il s'agit en effet d'une dalle 27 pouces UHD 4K (3840 x 2160) avec une fréquence de rafraichissement de 144Hz et un overclock à 160Hz.

Le plein de techno

La bonne nouvelle c'est que l'écran est compatible AMD FreeSync Premium Pro et NVIDIA G-SYNC. De fait, peu importe votre carte graphique vous serez très bien servi. L'écran profite de la technologie Nano IPS, amélioration directe de la technologie IPS LG qui permet d'obtenir une gamme de couleurs plus large allant jusqu'à 98% DCI-P3 ou 135% RGB.

Toujours pour la qualité visuelle, ce moniteur jouit aussi de la la technologie VESA DisplayHDR 600 pour un contraste plus dynamique.

Le moniteur LG UltraGear 27GP950 est disponible en pré-commande sur le site LG au prix public indicatif de 899,99 euros incluant un Game Pass Xbox de 3 mois offert. Les livraisons débutent le 7 juin 2021.