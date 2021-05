Pas d'autre BlizzCon en 2021, un event en ligne début 2022

Comme en février dernier, c'est à une nouvelle BlizzConline à laquelle il faudra s'atenre dsans doute en février 2022, come l'a annon cé Blizzard dans un message posté sur son blog officiel. Adoieu à jamais la BlizzCon en présentiel ? Je l'ignore de la savoir...

Les temps changent, et le monde avec. Habituellement situé en fin d'année, la BlizzCon en Live n'aura pas lieu cette année, comme l'a annoncé la productrice de l'événement, Saralyn Smith, sur son site.

Salutations à la communauté Blizzard,



J'espère que vous restez tous en sécurité et en bonne santé. Alors que les directives en Californie concernant les rassemblements de personnes continuent d'évoluer et que le statut de la pandémie fluctue dans le monde entier, les équipes de Blizzard ont discuté de ce que cela signifie pour l'un des événements qui nous manque le plus: la BlizzCon. Nous savons que certains d'entre vous s'interrogent peut-être sur ses projets de traverser le pays - sans parler des océans - et de rencontrer leurs amis, leur famille et les autres membres de la communauté en Californie, alors aujourd'hui, nous voulions vous informer que nous avons décidé de ne pas organiser la BlizzCon cette année.



Construire une BlizzCon en présentiel est une affaire épique et complexe qui prend de nombreux mois de préparation, non seulement pour nous, mais aussi pour les nombreux partenaires de production talentueux, les professionnels de l'e-sport, les hôtes, les artistes, les artistes et les autres collaborateurs avec lesquels nous faisons équipe localement. et globalement pour rassembler toutes les pièces. Les complexités et les incertitudes persistantes de la pandémie ont eu un impact sur notre capacité à avancer correctement sur bon nombre de ces fronts, et en fin de compte, nous avons maintenant dépassé le point où nous serions en mesure de développer le type d'événement que nous voudrions créer pour vous en novembre.



Mais nous ne voulons pas laisser passer trop de temps avant de reprendre contact avec tout le monde. En attendant, nous prévoyons un événement mondial pour le début de l'année prochaine, combinant une émission en ligne sur le modèle de notre récente BlizzConline avec de plus petits rassemblements en live, et nous en partagerons davantage au fur et à mesure que nos projets se concrétiseront.



Nous sommes impatients de célébrer à nouveau avec vous. D'ici là, nous vous verrons en Azeroth, en Outreterre, en Sanctuaire et dans tous les autres mondes que nous appelons maison.



Saralyn Smith, productrice exécutive de la BlizzCon

Il faudra donc désormais attendre le début de l'année 2022 (eh oui, on se téléporte), si tout va bien, pour une BlizzConline nouvelle génération, qui parlera évidemment de tous les titres Blizzard que les fans attendent depuis des lustres.