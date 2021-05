Far Cry 6 montrera du gameplay vendredi à 18h30

Annoncé durant l'été 2020 pour le mois de février avant d'être renvoyé aux calendes grecques, le sixième épisode de Far Cry ne sort donc pas aujourd'hui comme une fuite l'avait laissé penser. Néanmoins, il est présent, car quelque chose se prépare...

Pour une première bande-annonce de gameplay de Far Cry 6, il faudra être présent devant son écran et connecté ce vendredi 28 mai à 18h30. Eh oui, pas besoin d'attendre l'Ubisoft Forward de l'E3 2021 (le 12 juin) pour savoir à quoi ressemble vraiment ce FPS très attendu par celles et ceux qui aiment les mondes ouverts invitant à tout faire péter avec des animaux ou de vrais cinglés pour compagnons.

¡Viva la Revolución!

Et pour celles et ceux qui auraient oublié, Far Cry 6 nous emmènera à Yara, un paradis tropical sous le joug dictatorial d'Antón Castillo. Celui-ci est incarné - et c'est déjà une des grandes forces du jeu- par un acteur qui fait super bien le méchant, Giancarlo Esposito, vu et craint dans Breaking Bad, Better Call Saul et de The Mandalorian. Eh oui, ça vous revient ! Du coup, on s'donne rendez-vous vendredi !

Far Cry 6 est prévu pour cette année sur PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One et Google Stadia.