Nintendo Switch : Pokémon Diamant, Pokémon Perle et Légendes Pokémon Arceus datés

Annoncés en février dernier, les trois (enfin, deux) prochains projets à base de monstres de poche à venir sur Switch viennent de livrer LA grande information que tout le monde pensait découvrir durant l'E3. Ah, ils nous ont bien attrapés, chez Nintendo.

Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante arrivent le 19 novembre prochain sur Nintendo Switch. Comme vous le savez probablement, il s'agit des remakes de Pokémon Diamant et Perle parus sur DS en 2006. Nintendo et la Pokémon Company nous promettent une intrigue fidèlement reproduite et des fonctionnalités revitalisées. Bref, un remaster déguisé en remake pas très téméraire si on lit entre les lignes et qu'on regarde les screenshots.

Sinnoh... ça va ?

Légendes Pokémon Arceus est quant à lui prévu pour le 28 janvier 2022 sur la même Nintendo Switch. Pas de surprises si vous aviez suivi avec passion le Pokémon Presents hivernal : cet action-RPG décrit comme ambitieux nous emmènera lui aussi dans la région de Sinnoh, mais dans le passé des épisodes cités plus haut. Il y sera question de créer le tout premier Pokédex. Au passage, sa jaquette a été dévoilée et vous pouvez la reluquer dans notre galerie d'images ci-dessous.