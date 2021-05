Uncharted : Un très court extrait du film visible, bientôt un trailer ?

L'adaptation des aventures très inexplorées de Nathan Drake et Victor Sullivan ont toujours pour point de chute dans les cinémas l'année 2022. Les occasions d'en apprendre un peu plus sont rares, alors préparez-vous à savourer un peu moins de 3 secondes.

Les premières images d'Uncharted en mouvement, vous pouvez les découvrir dans la bande-annonce ci-dessus au bout d'une minute et 32 secondes très exactement. On y voit très très brièvement Mark Wahlberg en gros plan et noeud papillon bien mis se retournant, avant de le regarder partir de ce qui ressemble à s'y méprendre à un bar parisien au comptoir duquel est adossé Tom Holland, petit gilet sur chemise blanche et bras croisés. Entre temps, Wahlberg aura perdu son noeud-pap'. Plus décontracté. Et voilà, c'est tout.

Bon, ça arrive ?

Intégré à une vidéo promotionnelle stratégique de Sony concernant ses employés, ce petit bout du film de Ruben Fleischer ne nous apprend rien de très neuf. Il ne fait que confirmer que la moustache absente de la photo partagée ce week-end n'a toujours pas trouvé sa place sur le visage de Sully. Mais il nous permet d'espérer qu'une bande-annonce pourrait surgir prochainement, histoire que la promotion puisse vraiment débuter, à un peu moins d'un an de l'arrivée d'Uncharted en salles aux État-Unis, le 22 février 2022 pour être exact.

