HUMANKIND : L'ultime preview et l'ultime baffe avant la sortie, nos dernières impressions

Une nouvelle fois, nous avons eu l'occasion de poser les mains sur Humankind, l'ambitieux 4X de chez Amplitude dont nous suivons le développement depuis maintenant plusieurs années. L'occasion de voir les différentes évolutions depuis juin 2020.

Avant d'aller dans le vif du sujet, faisons le point sur le titre d'Amplitude. Il s'agit d'un jeu type 4X à savoir "eXplore, eXpand, eXploit and eXterminate". Si le genre est assez ancien avec des jeux comme Master of Orion, c'est tout de même la saga Civilization qui a largement contribué à démocratiser ce type de jeux sur PC. Mais il serait bien injuste de qualifier le jeu de simple Civilization-like même si évidemment certaines similitudes existent. Humankind est une expérience unique en son genre.

Un régal pour les yeux et les oreilles

Première chose qui saute aux yeux c'est évidemment l'évolution artistique et graphique depuis juin 2020. À l'écran cela fourmille de détails en tout genre et chaque paysage donne l'impression d'avoir devant les yeux un environnement peint à la main, avec ses forêts, ses montagnes, ses plages, etc. Tout est fait en début de partie pour vous donner l'impression d'avoir un monde vierge et immense à explorer. Un monde dans lequel la nature a encore tous ses droits. Le génie artistique du jeu repose dans le fait qu'en un simple coup d'oeil on reconnait grâce aux palettes de couleurs et à l'ambiance sonore les sources d'inspiration géographique et topographique des cinq continents. Parfois on l'impression de feuilleter un livre photo de National Geographic. Evidemment, le visuel est soutenu par une partie sonore tout aussi géniale. À savoir que chaque fois que l'on décale la souris sur un lieu, une ambiance sonore qui colle parfaitement à l'image se fait entendre.

Il n'est pas rare de rester quelques dizaines de secondes au dessus d'une plage pour simplement entendre le son reposant des vagues. Globalement, toute la partie sonore et musicale (sous l'égide de d'Arnaud Royà) est un véritable délice. Chaque culture possède ses propres musiques à l'image d'un Civilization VI mais avec une dose encore supérieure de profondeur.

Bien plus qu'un simple Civilization-like

Le titre nous fait débuter à l'Ere Antique pour se terminer à l'Ere Industrielle qui aura son lot de surprises comme ont pu nous l'expliquer les développeurs dans une session de questions-réponses. À savoir les guerres nucléaires mais aussi et surtout un système de pollution et de réchauffement climatique ainsi qu'une course à l'espace. Evidemment il est encore trop tôt pour dire si cette dernière mécanique donnera lieu à de tous nouveaux environnements. Mais il faut savoir que Humankind est le bébé ultime d'Amplitude et que le titre est en gestation dans le cerveau des fondateurs et de certains développeurs depuis de nombreuses années. C'est le jeu "rêve" du studio français, la pièce maitresse dont les prémisses ont pu commencer avec la saga Endless, réussie, mais beaucoup moins ambitieuse.

Chaque fin d'ère permet de choisir une nouvelle culture qui vient s'ajouter à la précédente. On est donc bien loin de ce que propose un Civilization. C'est aussi l'occasion de choisir un trait héréditaire à notre civilisation, au total, à la fin d'une partie vous êtes en possession de 6 traits héréditaires (sous formes de bonus).

Une grande profondeur

L'un des ajouts majeurs à venir d'ici la sortie c'est l'augmentation de la narration du jeu avec l'ajout d'un narrateur qui viendra accompagner votre partie pour apporter une touche de "Story Telling" à votre évolution. Toujours pour rendre votre expérience unique, il sera possible de créer totalement son avatar de zéro et de personnaliser les IA que l'on affronte. Le but est de pouvoir multiplier de manière infinie le temps de jeu et d'avoir une partie toujours différente.

Notre démo était scindée en deux parties avec la possibilité de commencer directement une partie pendant l'Ere Antique ou découvrir une civilisation plus évoluée plus tardive, avec en l'occurrence le Japon comme culture centrale. À la différence de certains 4X concurrents, la topographie du terrain est essentielle puisque l'altitude est prise en compte pour la construction d'une ville et de nombreux bonus entrent en ligne de compte selon si votre ville se trouve en bord de mer ou au sommet d'une colline.

Le 4X le plus complet et profond du marché ?

De manière générale (si l'on ne prend pas en compte les extensions de la concurrence) c'est l'un des 4X les plus complets en mode Vanilla. Que cela soit au niveau diplomatique avec son système de moral de la population, son système de combat qui lui aussi prend en compte la topographie du terrain ou encore son système commercial avec les nombreux traités possibles avec les voisins, Humankind s'annonce comme étant d'une très grande profondeur.

Le seul doute qui subsiste, comme toujours sur ce type de jeu c'est l'IA. Nous avons pu en discuter avec les développeurs qui annoncent clairement avoir fait un gros effort sur celle-ci. Tant que nous n'aurons pas la possibilité de pouvoir réaliser une partie avec les différentes mécaniques définitives, il est toutefois difficile de se prononcer. Mais elle semble en effet beaucoup plus finaude que lors de notre démo de juin 2020.

ON L'ATTEND... AVEC IMPATIENCE !

4X complet, Humankind s'annonce comme un véritable joyau stratégique. Pour l'heure et avec ce que nous avons pu nous mettre sous la dent, le jeu s'annonce extrêmement prometteur et d'une grande profondeur. Il nous tarde de pouvoir mettre les mains sur une version finale avec les diverses mécaniques promises comme la course à l'espace. Le jeu est attendu pour le 17 août 2021 sur PC.