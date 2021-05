Pas de podcast cette semaine !

Vous avez pris l'habitude depuis trèèèès longtemps d'accueillir le nouveau podcast de la rédaction chaque mercredi aux alentours de midi, même en temps de COVID ou autre imprévu. Cette semaine, Gameblog ne sera pas en mesure de vous proposer son émission. Un concours de circonstances empêche celle-ci d'être enregistrée et diffusée.

C'est la vie, c'est comme ça, on n'y peut rien avait coutume de dire un de nos proches amis et collaborateurs. Ce mercredi 26 mai 2021, le podcast 569 sera donc aux abonnés absents. Ne vous inquiétez pas, ce n'est que partie remise. Il s'offrira à vous la semaine prochaine et nous y commenterons l'actualité du Jeu Vidéo comme il se doit. C'est juste que, là, pour cette fois, ce n'était pas réalisable. Oui, un peu comme en 2008, 2016 et 2019.

Parfois dans la vie...

Après les problèmes logistiques et techniques parfois cocasses des émissions précédentes, des événements autrement plus durs ont affecté des membres de la rédaction ces derniers jours. Tout notre soutien à eux.

Les effectifs réduits et l'actualité de plus en plus chargée, là où le temps ne s'étire guère, nous avons donc dû prendre cette décision. Celle-ci nous chagrine, soyez-en assurés. Nous vous présentons nos excuses pour ce report et vous disons donc à la semaine prochaine !