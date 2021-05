E3 2021 : Limited Run tiendra sa troisième conférence de presse le 14 juin

À quelques encablures du coup d'envoie de l'E3 2021, dématérialisé comme il se doit, les acteurs de l'industrie se positionnent, et gravent dans le marbre l'heure de leur prise de parole. Comme lors des deux dernières éditions, le fabricant cher aux collectionneurs Limited Run sera une nouvelle fois de la partie.

Ceux qui voudront découvrir en avant-première les futures sorties physiques et Collector du distributeur américain n'auront pas besoin de s'injecter dans les veines une boisson caféinée, puisque c'est le 14 juin à 22 heures chez nous que Limited Run dévoilera ses prochaines éditions :

It's about time for our annual very exciting electronic announcement event showcase video, produced by @mega64!#LRG3 2021 is stacked with over 25 physical game announcements. Join us live Monday, June 14 at 4 PM ET on https://t.co/vzY9JjjJzs. pic.twitter.com/JJbdUIoiOT