Gagnez de l'argent sur vos achats avec la carte ZEN

Avant de pouvoir dépenser de l'argent, il faut évidemment d'abord en gagner. Mais est-il possible de gagner de l'argent tout en le dépensant ? Avec la carte ZEN, la réponse est assurément positive : grâce à ses multiples avantages et nombreux partenaires, ZEN vous propose enfin de maximiser votre cashback sur tous vos achats, sans formalités ni prises de tête. Mais au fait le cashback, vous connaissez ?

Cet article est un contenu sponsorisé

[[L'inscription dure moins de 5 minutes ! Il vous faudra seulement une pièce d'identité et une photo de votre visage avec votre buste pour valider l'inscription. Vous n'aurez pas à verser la moindre somme d'argent sur un compte au terme de cette inscription ! ]

------------------------------------------------

Derrière cet anglicisme souvent mis en avant se cache un programme qui vous permet en effet de récupérer une partie du montant de vos achats, pour vous faire encore plus plaisir au quotidien. Mais si la promesse est aussi belle qu'alléchante sur le papier, les amateurs de bons plans doivent bien souvent remplir des montagnes de formulaire et patienter de longues semaines pour espérer toucher au but.

La révolution silencieuse

Heureusement, ZEN révolutionne aujourd'hui le cashback : simple, efficace et rapide, l'application ZEN vous permet de récupérer instantanément jusqu'à 15% du montant de vos achats réalisés chez vos vendeurs préférés. Pour en profiter, rien de plus simple : faites-vous plaisir avec votre carte Mastercard® ZEN entièrement gratuite, et récupérez immédiatement une partie de vos dépenses sur votre compte, sans formalités ni démarches ! Avec ZEN, le cashback est instantané contrairement à d'autres néobanques comme Revolut.

J'en profite !

Des offres par dizaines

Grâce à ses nombreux partenaires, ZEN vous offre un vaste choix de services et de bons plans à tout moment de l'année : réservez votre voiture de location sur Rentalcars, votre hôtel avec vue sur Agoda, cumulez les réductions sur Groupon, offrez-vous le meilleur de la technologie sur Gearbest, ou formez-vous aux métiers de demain sur Udemy.

À chacune de vos dépenses, ZEN vous crédite automatiquement jusqu'à 15% des sommes dépensées : faites-vous doublement plaisir en vous offrant le cadeau de vos rêves, et ouvrez l'application ZEN pour découvrir le montant de votre cashback. De quoi s'offrir toujours plus de goodies et de services à moindre coût.

De plus, avec le programme ZEN Care, bénéficiez automatiquement d'une extension de garantie d'un an sur tous vos achats. Quelle que soit la durée de la garantie du constructeur, ZEN vous offre un an de tranquillité supplémentaire, pour ne plus jamais avoir besoin de se poser de questions.

J'en profite !

L'assurance de rester ZEN

Saviez-vous que la carte de paiement ZEN assurait également vos achats ? Quels que soient vos centrés d'intérêts, il y a toujours une bonne raison de rester ZEN ! En effet, avec le programme ZEN Care, bénéficiez automatiquement d'une extension de garantie d'un an sur tous vos achats. Quelle que soit la durée de la garantie du constructeur, ZEN vous offre un an de tranquillité supplémentaire, pour ne plus jamais avoir besoin de se poser de questions.

Une offre à ne pas rater

Découvrez dès maintenant comment une carte de paiement peut vous aider à mettre du ZEN et à gagner de l'argent sur tous vos achats. Avec ZEN, tout est garanti, même votre satisfaction : inscrivez-vous dès aujourd'hui, et profitez de 30 jours d'essai totalement gratuits, et entrez dans l'ère du shopping nouvelle génération.

Vous en voulez toujours plus ? Entrez le code GAMEBLOGZEN, et profitez de 90 jours supplémentaires, soit 120 jours de ZEN absolu, pour zéro euro ! Téléchargez dès maintenant l'application ZEN, et laissez-vous transporter dans un monde où tout est plus facile, et tellement zen. La seule difficulté qu'il vous reste désormais à surmonter ? Faire votre choix parmi toutes vos envies !

J'en profite !