League of Legends : L'équipe chinoise RNG remporte le Mid-Season Invitational de 2021

3 ans après avoir obtenu le trophée au Zénith de Paris, RNG a récupéré le trophée de League of Legends ce dimanche 23 mai. La représentante européenne, MAD Lions, a perdu en demi-finale.

À voir aussi : League of Legends : La Karmine Corp remporte l'European Masters

Hier, la finale du Mid-Season Invitational, le tournoi international de League of Legends qui marque la pause entre les deux Splits de la compétition, a opposé l'équipe chinoise RNG aux coréens de DAMWON KIA. Alors que DK est à la fois l'équipe championne du monde et de la Corée du Sud en titre, ce qui faisait d'elle la plus grande favorite dans ce tournoi, RNG est une équipe qui s'est reformée de ses cendres cette année.

RNG a subi beaucoup de changements avant la saison de 2021 : la légende chinoise Uzi a pris sa retraite pour raisons médicales, plus grande star de l'équipe, et le midlaner Xiaohu a fait ses preuves en toplane. Mais RNG a désormais trouvé son identité : elle a remporté à la fois la ligue chinoise et le MSI, ce qui a aussi fait de Xiaohu le tout premier joueur à remporter un trophée international sur deux rôles différents.

Des lions devenus fous

De son côté, la représentante européenne MAD Lions a su faire ses preuves dans la phase de groupes ; elle a d'ailleurs battu RNG dans son dernier match avant les play-offs, puis a perdu 2 à 3 contre DK en demi-finale.

L'équipe d'underdogs PSG Talon a aussi créé du spectacle tout au long du tournoi. Les joueurs taïwanais et coréens ont tracé leur chemin jusqu'en demi-finale, où ils ont perdu contre RNG 3-1. Le style agressif et la confiance des joueurs a offert de belles parties, et même une victoire contre RNG et MAD Lions.

En remportant le MSI dans la capitale islandaise, RNG a offert une place supplémentaire à une équipe de la ligue chinoise (LPL) au World Championship de cette année, qui aura d'ailleurs lieu une nouvelle fois en Chine. La finale se déroulera le 6 novembre à Shenzhen.