Victoria 3 : Le prochain gros jeu de Paradox Interactive s'annonce

Les fans du studio Paradox Interactive réclamaient à cor et à cri un "Vicky 3". Voilà qui est chose faite avec l'annonce officielle de Victoria 3.

Le wargame made in Paradox c'est un peu la quintessence en termes de stratégie pour les fans du genre les plus pointus. Avec Victoria III, l'éditeur/développeur suédois revient sur la période faste du XIXème siècle avec un jeu débutant en 1836 pour se terminer un siècle plus tard.

L'Age Victorien

L'occasion pour le joueur de vivre un pan entier de l'Histoire du Monde avec des faits particulièrement marquants aussi bien en Occident qu'en Orient et Extrême-Orient. À la volée on peut vous citer comme événement à vivre : La Guerre de Sécession, le conflit Franco-Prussien, la colonisation de l'Afrique, la Guerre de l'Opium, l'ouverture du Japon sur le reste du monde, l'avènement de la reine Victoria, ou encore les changements de régimes politiques en France. Ce qui fait déjà un beau programme.

Bref, Victoria III s'annonce comme ces prédécesseurs un jeu extrêmement complet. Si Paradox traite avec le même égard le XIXème siècle dans Victoria III que le Moyen-Âge dans Crusader Kings III, on peut s'attendre à de très bonnes choses.

Guerre et Paix

Côté mécaniques, nous aurons droit à un système économique sophistiqué, une gestion profonde et complète des sociétés (divisions culturelles et affrontements), la possibilité de vivre l'essor industriel avec son lot de nouveautés scientifiques et enfin le titre apportera une gestion politique complète, car le monde est un immense jeu d'échec. À vous les joies de la diplomatie et des guerres.

Victoria 3 est prévu sur PC mais n'a pour l'heure aucune date de sortie.