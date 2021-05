Overwatch 2 : Ce qu'il fallait retenir de la présentation de Blizzard

Où sont passés les offtanks ? Dans une annonce fracassante, Blizzard Entertainment a dévoilé supprimer un rôle de tank pour ramener les équipes à 5 joueurs sur Overwatch 2, mais a aussi dévoilé des cartes et d'autres contenus à venir.

Hier, Blizzard Entertainment a diffusé un direct exclusivement tourné autour d'Overwatch 2, la suite directe d'Overwatch qui est sorti en 2016. Contrairement au premier titre de la licence, le second sera plus tourné vers des campagnes PvE mettant toujours plus en avant son histoire, bien que le PvP ne disparaîtra pas. Les personnages auront tous un relooking, mais ces changements pourraient aussi s'étendre à leur gameplay.

Des compétences différentes pour les héros

Dans sa présentation, Blizzard a dévoilé quelques ajustements de gameplay : Winston, par exemple, obtiendra un tir secondaire qui pourra étendre sa portée, alors que Mei perdra sa compétence de gel total des ennemis. Cette capacité sera exclusivement réduite à son ultime.

En plus de ces ajustements, les héros obtiendront tous un passif unique en rapport avec leur style de jeu : les supports gagneront par exemple un soin constant, alors que les DPS auront une vitesse de déplacement plus élevée. Pour ce qui est des tanks, ils seront logiquement plus difficiles à bouger (le bump de Lucio ne pourra donc plus faire reculer Reinhardt et son armure lourde de plusieurs mètres...).

Adieu au sixième joueur !

Cette information est de loin celle qui a suscité le plus de réactions dans la communauté : Overwatch 2 sera un jeu en 5 vs. 5, et le rôle sacrifié sera celui du tank. Evidemment, la meta pourrait en décider autrement de la simple volonté des joueurs s'il n'y a pas de role queue sur Overwatch 2, mais a priori, la composition type sera donc ramenée à 2 DPS, 2 supports et un seul tank.

Si cela pourrait créer quelques disputes entre amis pour savoir comment se réduire à 5, c'est surtout sur la scène compétitive que ce changement aura un impact important. En effet, les joueurs qui se sont spécialisés depuis des années en tant qu'offtank (ou main tank) auront potentiellement deux fois moins d'offre quand les compétitions passeront sur Overwatch 2. Les équipes de l'Overwatch League devront aussi se débarrasser d'un joueur, et il sera compliqué pour ces spécialistes des tanks de se spécialiser dans un autre rôle pour espérer tirer leur épingle du jeu. Quoiqu'il en soit, cette annonce semble plutôt définitive.

En plus de ces annonces majeures, d'autres changements ont été annoncés comme une interface utilisateur revisitée pour donner à Overwatch 2 une apparence un peu plus unique, le nouveau mode de jeu Push dont on sait encore peu de choses et 8 nouvelles cartes.

En attendant, nous sommes encore dans l'ombre concernant ne serait-ce qu'une fenêtre de sortie d'Overwatch 2, alors que le développement d'Overwatch a quelque peu été mis en pause il y a plus d'un an, depuis la sortie du dernier personnage Echo. Le jeu pourrait être attendu pour le printemps 2022, mais rien n'est certain.