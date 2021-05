Sludge Life : Le jeu de tag arrive enfin sur Switch, et s'offre quelques jours de gratuité sur PC

En grand amateur d'expérience loufoque et un brin roots, votre serviteur n'avait pas pu s'empêcher de remarquer le très surprenant Sludge Life, un jeu de graffeur brut de décoffrage et édité par les bons soins de Devolver. Après une attente à la limite de l'interminable, le jeu arrive enfin sur Switch.

À voir aussi : 12 Minutes : On a vu tourner le thriller narratif d'Annapurna, nos impressions en boucle(s)

Annoncé à l'occasion de la PAX East de février 2020, ce jeu low poly dans lequel les chats ont littéralement deux trous de balle avait immédiatement été promis sur Switch, en plus d'une version PC sur l'Epic Games Store disponible depuis maintenant un an.

Et c'est sans doute cette date anniversaire qui a poussé Devolver Digital a enfin sortir de son silence, et officialiser l'arrivée de Sludge Life sur Switch et sur Steam pour le 2 juin prochain :

SLUDGE LIFE is available to preorder on Nintendo Switch with 15% off ahead of the June 2 launch!



This game sucks.https://t.co/bq6ujxxUVy pic.twitter.com/tnABgkuF95