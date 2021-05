Biomutant : Des vidéos "émulées" sur PS5 et Xbox Series X avec résolutions et FPS

Biomutant arrive à grandes enjambées sur nos machines de jeu vidéo et se montre ce jour avec deux nouvelles vidéos de gameplay, l'une sur PS5 et l'autre sur Xbox Series X, histoire de ne faire aucun JALOUX. Vous l'avez ?

L'éditeur THQ Nordic et le développeur Experiment 101 ont en effet balancé, comme ceci, sans prévenir, de nouvelles séquences de gameplay non éditées du RPG d'action en monde ouvert Biomutant qui montrent sans coup férir les performances des versions PlayStation 4 et Xbox One "émulées" en quelque sorte sur les consoles PlayStation 5 et Xbox Series X.

Certes, ce ne sont que des versions non natives (encore que...) sur ces deux machines, alors il faut comme toujours ne pas forcément s'attendre à une expérience "utilisateur" optimisée (quoique), mais il est toujours bon de voir que les résolutions et autres fréquences de rafraichissement de l'image sont évidemment au rendez-vous pour caresser nos rétines dans le sens du poil.

Voici les résolutions et les fréquences d'images sur le jeu dans les vidéos montrées :

PlayStation 5 : Résolution native 1080p à 60 images par seconde, augmentée à 4K à 60 images par seconde avec résolution dynamique.

: Résolution native 1080p à 60 images par seconde, augmentée à 4K à 60 images par seconde avec résolution dynamique. Xbox Series X : Résolution 4K native à 60 images par seconde avec résolution dynamique.

Biomutant arrivera sur PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam, GOG, Epic Games Store et Origin le 25 mai 2021.