VR Le Futur #122 : Quel avenir pour la VR ? PSVR 2, Vive Focus 3, Oculus... L'émission 100% Réalité Virtuelle

Gameblog vous donne rendez-vous chaque semaine (même s'il s'agit ici de la der des ders !) dans "VR le Futur", une émission entièrement dédiée à la réalité virtuelle ! Grâce à "VR Singe", vous saurez tout sur l'actu des jeux sur PSVR, Oculus Rift, HTC Vive et autres, à travers les rubriques News, Focus, Dossier, Sorties et Essai.

Avant un week-end qui s'annonce une fois encore bien ensoleillé et toujours en terrasse pour ceux qui peuvent, voici donc comme chaque semaine (et pour la dernière fois donc), l'émission VR de la rédaction concoctée par VR Singe & Thorix comme il se doit, qui fait le point et se pose des questions sur la VR en général et sur de nombreux casques et machines en particulier...

Merci pour tout et...

Bon visionnage !

Au sommaire de cette émission :

Quel avenir pour la VR ?

HTC Vive Pro 2

HTC Vive Focus 3

Casual-gaming

PC VR et PS VR 2

Naughty Dog ?

Resident Evil Village ?

Impulse Gear ?

Votre avis ?

