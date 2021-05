Back 4 Blood nous présente ses gentils nettoyeurs en vidéo

Warner Bros. Games et Turtle Rock Studios nous envoient ce jour un tout nouveau trailer pour Back 4 Blood qui nous parle des fameux Nettoyeurs, qui portent évidemment bien leur patronyme. Plus précisément elle présente chacun des huit personnages jouables (Holly, Walker, Doc, Karlee, Jim, Hoffman, Evangelo et Maman) et fournit des informations sur leurs parcours, leurs caractéristiques et leurs capacités.

Ce trailer livre aussi un aperçu de la gamme d'Infestés que les joueurs vont affronter, comme les Destructeurs, les Ogres, les Mouchards, les Harpies, et d'autres plus dégueus encore.

Si comme moi, vous n'êtes pas forcément au fait concernant ce jeu sachez que Back 4 Blood est un jeu de tir à la première personne coopératif dans... un univers de zombies. Mais ça vous l'auriez compris facilement. Il est développé par les créateurs de Left 4 Dead.

Retour de sang

L'histoire de Back 4 Blood se déroule après la propagation d'une épidémie catastrophique (tiens, TIENS...) au cours de laquelle la plupart des êtres humains ont été tués ou contaminés par un parasite appelé le Ver du Diable. Fort heureusement, pour sauver ce qu'il reste de l'humanité, un groupe de vétérans de l'apocalypse nommé les Nettoyeurs se mobilise contre les Infestés... Et tenter de rétablir la paix sur Terre. Ou pas...

Back 4 Blood sera disponible sur Xbox Series X|S, les consoles Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC le 12 octobre 2021. Les précommandes s'accompagneront du Pack de Skins : Armes d'Élite de Fort Hope. Les joueurs peuvent s'inscrire dès maintenant sur www.Back4Blood.com pour avoir une chance de participer et aux prochains tests du jeu.