Amy Henning : La directrice d'Uncharted retrouve le scénariste du jeu Star Wars annulé

Parce que l'on peut toujours compter sur Electronic Arts pour prendre toutes les bonnes décisions qui s'imposent (non), le géant du divertissement avait trouvé fort judicieux de mettre un terme au Projet Ragtag, un jeu solo dans l'univers de Star Wars qui avait tout pour plaire. Si la licence spatiale n'est plus d'actualité, les grands noms derrière le titre annoncent aujourd'hui une nouvelle collaboration.

Le jeu solo en monde ouvert situé dans l'univers en expansion de George Lucas l'ogre Disney n'est plus, mais le scénariste d'alors Todd Stashwick a rejoint Amy Henning, directrice de la création des trois premiers opus d'Uncharted, et réalisatrice pour le compte d'Eidos Interactive, comme il vient de l'annoncer sur un réseau social adepte de la brièveté :

I'm working with @amy_hennig and a core team of industry vets on an exciting action/adventure game. Seeking folks that want to push-state-of the art animation tech: https://t.co/GnqmA1YyeF. Also If u have extensive Unreal Engine experience see more here: https://t.co/3OjTQZ2lFF. pic.twitter.com/wQJ8Jjwphf