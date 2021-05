TimeSplitters : La série est officiellement de retour, un nouvel épisode en chantier

En 1999, quelques uns des orfèvres ayant oeuvré sur Goldeneye 007 et Perfect Dark fondaient le studio Free Radical Design, et offraient aux amateurs de FPS l'ancienne une trilogie mémorable : TimeSplitters. Après des années d'espoirs et de teasing, la série revient enfin sur le devant de la scène, et officiellement, par-dessus le marché. Est-ce donc ça, la Friends Reunion ?

La perspective de donner suite à TimeSplitters 3 émerge dès 2012, preuve de l'amour que certains témoignent encore envers la trilogie du studio rapidement racheté par Crytek. Après la fermeture du studio en 2014, l'espoir renaît, alors que l'aspirateur Koch Media s'offrait en août 2018 les quelques licences de feu-Free Radical. Le jour de gloire est enfin arrivé, puisque l'éditeur Deep Silver, filiale de Koch Media, annonce la résurrection d'une partie de l'équipe, et la mise en chantier d'un nouvel épisode.

Les couloirs du temps

Les fondateurs Steve Ellis et David Doak rempilent donc, ce qui nous laisse imaginer que Karl Hilton et Graeme Norgate sont pour le moment en dehors de l'équation. Ellis ne boude évidemment pas son plaisir à l'idée de pouvoir annoncer le fat come back tant attendu :

Pouvoir enfin être en mesure de confirmer que le studio a été créé et que nous avons déjà tout prévu pour le prochain jeu TimeSplitters est vraiment formidable. Même si nous ne pouvons pas encore vous en dire davantage, nous avons hâte de partager plus d'informations avec les fans très prochainement.

Il faudra en revanche faire une nouvelle fois preuve de patience, puisque la résurrection de Free Radical nécessite d'abord de (re)mettre sur pied la structure, et le développement d'un nouveau TimeSplitters ne pourra débuter que d'ici quelques mois, une fois les premiers recrutements effectués.

Si les intéressés parviennent à nous faire patienter avec une petite compilation liftées des anciens opus, nous ne serions évidemment pas contre, bien au contraire... Et vous ?