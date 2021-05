Lies of P : Le Souls-like gothique mettant en scène Pinocchio s'annonce sur PC et consoles

S'il est bien difficile de suivre les modes qui se suivent et ne se ressemblent pas, l'inertie propre au développement d'un jeu vidéo rend l'exercice encore plus ardu. Pourtant, plus d'une décennie après sa sortie, Demon's Souls continue de faire des émules, comme en témoigne la curieuse variation du jour.

Vous pensiez que les Souls-like avaient déjà balayé tout le champ des possibles ? Le studio Round8 nous apporte en vidéo la preuve du contraire avec Lies of P, l'action-RPG qui met en scène... Pinocchio.

La porte du pantin

Que l'on s'entende bien : il n'est pas ici question de décliner l'adaptation révisée de Disney, qui s'éloignait comme souvent du matériau d'origine. C'est bien l'histoire du romancier italien Carlo Collodi qui servira ici d'inspiration, et la présentation du jeu tout juste affiché sur Steam nous en offre la preuve :

Inspiré de l'histoire familière de Pinocchio, Lies of P est un Souls-like se déroulant dans le monde cruel et sombre de la Belle Époque. Toute l'humanité est perdue dans une ville autrefois magnifique qui est maintenant devenue un enfer vivant, rempli d'horreurs indescriptibles. Lies of P offre un monde élégant rempli de tension, un système de combat profond et une histoire captivante. Guidez Pinocchio et vivez son incessant voyage pour devenir humain.

D'ores et déjà annoncé sur PC, PS5 et Xbox Series, Lies of P semble s'inscrire dans la lignée de quelques célèbres adaptations, entre American McGee's Alice et Dante's Inferno. La bande-annonce dévoilée aujourd'hui pose en effet le décor, puisque l'on y découvre d'abord ce bon vieux Gepetto, évoluant entre les cadavres en quête de rédemption.

Résolument gothique, l'aventure promet de multiples fins découlant des éventuels mensonges proférés durant la partie par notre pantin, qui profitera de son état de marionnette pour modifier ses compétences et développer sa palette de mouvements.

En attendant d'en découvrir un peu plus sur le titre de Round8, qui semble avoir soigné son esthétiquement jusqu'au bout des ongles, n'hésitez pas à nous faire part de vos premières impressions dans les commentaires ci-dessous, en jurant de dire la vérité, rien que la vérité.