PS5 : The Last of Us 2 vise les 60 FPS avec le nouveau patch 1.08

Vous n'êtes pas sans savoir que The Last of Us Part II n'est sorti que sur l'ancienne génération de consoles Sony. Bon ok, vous le saviez tous. Et de nombreux joueurs, moi le first one, attendions ce moment avec impatience... une version 60 FPS sur PS5. Suffisait de demander ? Visiblement oui.

À voir aussi : PS5, Xbox Series X|S : GTA 5 daté pour la fin d'année, GTA 3 évoqué

Voici en effet ce que nous dit le directeur de la communication chez Naughty Dog, Arne Meyer sur le Blog PlayStation à ce sujet ô combien brûlant, surtout pour moi donc, à propos de ette mise à jour :

Jusqu'ici, l'année 2021 a été incroyable, puisque The Last of Us Part II a reçu plus de 300 récompenses de Jeu de l'année, un exploit sans précédent. Nous sommes extrêmement reconnaissants à la communauté pour leur soutien fantastique, et nous vous remercions d'avoir voté pour nous au BAFTA EE Game of the Year et au Golden Joystick Ultimate Game of the Year. Nous avons reçu une tonne de courrier des fans nous expliquant à quel point la saga The Last of Us les avait impactés, et nous avons été soufflés par les incroyables fan arts, cosplays et tatouages que vous avez partagés avec nous.

L'un des éléments les plus demandés par la communauté a été la sortie d'un patch de performance sur PS5 pour The Last of Us Part II.

Eh bien, ce jour est arrivé, vous pouvez télécharger le patch gratuit* dès maintenant !

Une fois le patch 1.08 pour The Last of Us Part II installé sur PS5, vous trouverez une option dans Affichage qui vous permettra de paramétrer la fréquence d'images cible à 30 ou 60 IPS. Vous pourrez ainsi choisir la fréquence d'images que vous préférez, pour compléter les autres améliorations apportées par la rétrocompatibilité des jeux PS4 sur PS5, comme une meilleure résolution, des temps de chargement plus rapides, et bien plus.

L'équipe a exploré le matériel de la PS5 et les possibilités qu'offre la console depuis sa sortie l'année dernière, et nous avons hâte de découvrir ce que nous réserve l'avenir. Ce patch n'est que la première étape de notre travail sur PS5. Nous vous ferons signe quand nous aurons d'autres infos à partager avec vous !

Eh bien, je vais essayer DE CE PAS, si vous n'y voyez pas d'inconvénient les aminches !