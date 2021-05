Zelda Skyward Sword HD : La figurine amiibo Zelda & Célestrier accompagnera sa sortie

Comme prévu par les Astres, une foi encore, les joueurs pourront bientôt s'éclater sur The Legend of Zelda : Skyward Sword HD qui arrivera sur Nintendo Switch. Mais il ne viendra pas seul, comme vous pouvez d'ores et déjà le constater par vous-mêmes...

En effet, la version HD de ce grand classique aventuresque bénéficiera non seulement de performances accrues, de manipulations plus fluides, et d'une configuration de boutons inédite, mais sera également désormais affublé d'un amiibo rien qu'à lui. Et ça c'est la classe.

Nos amiibos

En effet, en plus de l'ensemble Joy-Con aux couleurs de l'Épée de Légende et du bouclier d'Hylia, une figurine amiibo représentant la sémillante Zelda, accompagnée de son fidèle Célestrier bleu (voir l'image dans notre galerie) sera disponible le 16 juillet prochain s les Astres le veulent bien. La vidéo ci-dessus vous en dit d'ailleurs lus si vous le souhaitez. Manettes et amiibo vendus indépendamment du jeu, cela va sans dire.

Ajoutons également que la figurine amiibo Zelda & Célestrier pourra être utilisée à n'importe quel moment, lors de l'exploration du monde ou des donjons, pour créer un point de contrôle et retourner dans les airs. En plein vol, ou lors d'une visite des nombreuses îles par-delà les nuages, le fait d'appliquer à nouveau l'amiibo sur le Joy-Con droit permettra au joueur de retourner au point de contrôle précédemment créé. Pratique donc. Quant au prix...

La figurine amiibo Zelda & Célestrier sortira le 16 juillet, jour de la sortie du jeu The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Quelle coïncidence...