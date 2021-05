Xbox Game Pass : De nouveaux jeux arrivent + abo de 3 mois pour 1€ (pas cher)

Chaque mois que l'Humanité vit, Microsoft met à disposition des abonnés Xbox Game Pass et Game Ultimate de nouveaux titres ramenards, histoire de jouer jusqu'à à la fin des temps. Une fois de plus, en mai, fais ce que tu désires ardemment.

Eh oui. Voila, salut. Et merci...

Bon ok. Je ne vous ai pas eu. Surprise (sur prise) nous dit Xbox Wire (en french), car de nouveaux jeux arrivent dans le Xbox Game Pass en ce mois de mai glacial et pluvieux en plus de ceux déjà repérés par le très vacancier Plume il y a quelques semaine maintenant.

En effet, avec cette nouvelle fournée intense, plus de titres bénéficient de contrôles tactiles, des Quêtes et des Avantages inédits font leur apparition. Et si vous n'avez toujours pas pu vous essayer au Xbox Game Pass, l'offre vous permettant d'obtenir vos trois premiers mois pour seulement 1 € fait son retour. Il serait dommage de ne pas en profiter. Pour voir.

Voici la liste des nouveaux titres :

Les membres Ultimate peuvent aussi profiter dès maintenant de 7 jeux supplémentaires disposant de contrôles tactiles via le Xbox Cloud Gaming (en Bêta) !

Ils nous quittent le 31 mai, hélas... C'est là qu'est l'os

Dîtes au revoir comme il se doit à ces jeux avant qu'ils ne quittent le Xbox Game Pass. N'oubliez pas d'utiliser la réduction, jusqu'à moins 20 %, réservée aux membres si vous souhaitez conserver ces titres :