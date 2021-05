Final Fantasy VII Remake Intergrade détaille toutes ses nouveautés en images

Vous aura-t-on un jour autant teasé sur une simple extension ? En attendant les premiers résultats d'une enquête menée avec tout le sérieux qu'on lui connait par un institut de sondage lambda, Square Enix continue de tout dévoiler ou presque sur Final Fantasy VII Remake Intergrade, histoire de rappeler l'imminence de son arrivée au deux du fond qui n'ont pas suivi. Ce sont généralement toujours les mêmes, ceci dit.

La nouvelle fournée d'informations concernant l'EPISODE INTERmission (qui semble changer de ton en cours de nom) nous vient tout droit du PlayStation Blog japonais, et s'attarde évidemment sur les nouveautés qui feront la substantifique moëlle de cette extension next-gen.

Le sanglier du Wutai

Pour espérer dérober la Matéria Ultime de la bien vilaine Shinra, cette voleuse de Yuffie devra passer sur le corps de quelques antagonistes supplémentaires, à commencer par Nero, dit "le Corbeau de l'Ombre, que vous pouvez une nouvelle fois découvrir dans notre galerie d'images. Le jeune frère de Weiss, récemment découvert, résulte d'une expérience un peu spéciale, ce qui lui permet de manipuler le pouvoir de l'obscurité, un aspect bien pratique lorsque l'on espère décrocher un rôle de grand méchant.

Si la rougeoyante Scarlet repasse une tête, nous préfèrerons insister sur les quelques nouveautés du système de combat propre à Yuffie et son acolyte Sonon, puisque les deux compères pourront combiner leurs attaques via une pression sur le bouton de tranche L2, et pourront du coup maximiser les dégâts de leurs compétences propres. Sans surprise, les natifs du Wutai s'inspireront d'une dance locale pour leurs Limites respectives, mais pourront pour rappel invoquer le vieux Ramuh Bououd, ce qui n'était pas le cas de Cloud & Co.

Fort Condor

Enfin, le mini-jeu Fort Condor se détaille un peu plus, et l'on constate que Square Enix prend un soin assez méticuleux à contextualiser le moindre élément du remake le plus stratégique de l'industrie. En effet, ce bonus s'inspire d'un jeu vendu dans les bas-fonds du Secteur 7, et qui a rapidement conquis les joueurs locaux, avant de devenir le jeu de plateau que vous pourrez bientôt découvrir, et il faudra alterner entre trois classes de combattants : attaquant, défenseur et tireur. Pierre, feuille, ciseaux, dites-vous ?

Pour ceux qui veulent refaire un tour du côté de Midgar, rappelons que Final Fantasy VII Remake Intergarde et son EPISODE INTERmission sera disponible le 10 juin prochain, sur PlayStation 5.