Découvrez MaxEsport, la boutique référence de l'esport Français !

En moins de deux ans MaxEsport s'est imposé comme LA boutique eSport Française ! Comme beaucoup nous n'avons pas pu passer à côté de MaxEsport cette année. Lancé en septembre 2019, maxesport.gg est très vite devenu la boutique eSport de référence en France avec déjà des centaines de milliers de visiteurs fans de gaming et d'esport s'y rendant chaque mois.

La boutique des meilleures équipes

Sur la boutique MaxEsport, vous pourrez trouver un catalogue de produits totalement uniques et de nombreuses exclusivités : MaxEsport propose aujourd'hui le plus large choix d'équipements esport parmi plus de 100 marques, mais aussi les produits dérivés des meilleures équipes esport françaises et internationales, comme Solary, Gameward, Team BDS ou encore MAD Lions, pour ne citer que les plus récentes arrivées.

Nous voulons créer une marque forte à laquelle les fans d'esport s'identifient et fédérer une communauté autour d'un univers 100% dédié à leur passion.

Matthieu MUZY - Fondateur & CEO de MaxEsport.

Des articles à tous les prix

Résolument haut de gamme, MaxEsport propose des produits destinés aux joueurs en quête de performance ainsi qu'aux compétiteurs qui n'entendent faire aucun compromis. Que les budgets les plus modestes se rassurent : personne ne sera oublié ! Le site met un point d'honneur à guider les clients dans leur choix d'équipement grâce à des filtres précis, des guides et tutoriels très complets, mais aussi les configurations des joueurs de la scène pro.

L'équipe de passionnés est toujours disponible pour aider et conseiller ses clients et futurs clients dans leurs achats !

Nous avons fait le choix de maîtriser tous les maillons de la chaîne de valeur du e-commerce pour rendre l'expérience client exceptionnelle à chaque étape.

Antoine MUZY - Fondateur & CTO

5% d'économies dès maintenant

Sachez que les lecteurs de Gameblog bénéficient en ce moment d'un code promo exclusif de 5% sur tout le site avec le code "GAMEBLOG5" et peuvent espérer remporter des lots d'une valeur totale de 400€.

