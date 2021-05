Final Fantasy : Yoshinori Kitase devient responsable de la licence et succède à Shinji Hashimoto

Alors que la saga créée par le vénérable Hironobu Sakaguchi s'apprête à fêter d'ici quelques mois ses 34 ans, on l'imaginait largement en âge de prendre son envol, et d'assumer ses décisions. Mais avec un seizième opus numéroté dans les cartons, un remake épisodique et une palanquée de spin-offs dans tous les sens, il convient de la tenir sous bonne garde, quitte à passer le flambeau.

Après avoir occupé le rôle de brand manager pendant une décennie, le vénérable Shinji Hashimoto a profité du Fan Festival de Final Fantasy XIV qui se tenait ce weekend pour confier ce prestigieux rôle au producteur Yoshinori Kitase, qui a débuté son histoire d'amour avec le cinquième épisode sorti en 1992.

Je vais te le passer moi, le bâton !

Le jeune event planner adoubé par le créateur de la série au moment de son départ avait entre temps réalisé les opus VI à VIII, et produit un nombre assez renversant de suites, jusqu'au récent Final Fantasy VII Remake.

Heureusement, Hashimoto ne quitte pas le giron de Square Enix, et à tenu à remercier à distance les millions de joueurs qui l'ont accompagné durant cette décennie :

Merci à tous pour les très nombreux messages de concernant mon annonce !



J'aurais aimé pouvoir tous vous remercier en personne, mais à cause de la pandémie, cela n'a pas été possible. Je tiens à m'excuser de partager cette information via un livestream.



À partir de maintenant, j'aimerai continuer à apporter mon soutien aux équipes qui oeuvrent en coulisses et vous demande humblement de faire de même. Bien que je quitte mes fonctions de brand manager de la série Final Fantasy, je vais continuer de faire de mon mieux au sein de Square Enix.

Le nouveau responsable Kitase ne devrait vraisemblablement pas chômer, puisque la refonte de Final Fantasy VII amène dans son sillon bien des titres plus ou moins opportuns, à l'instar de The First Soldier et Ever Crisis, qui sont à n'en point douter que la partie émergée de l'iceberg.

En attendant de découvrir si nous reverrons Final Fantasy XVI à l'E3, rappelons que Final Fantasy VII Remake Intergrade vous permettra dès le 10 juin de découvrir si la misère des bas-fonds de Midgar est moins pénible sur PS5.