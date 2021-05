Hades et Katana Zero pourraient tous les deux bientôt débarquer sur PS4

D'ordinaire, les esprits s'échauffent à l'annonce du potentiel portage sur Switch d'un titre acclamé par la critique. Mais parce que le temps passe et passe et passe et que le renouvellement de générations change la donne, la perspective de voir deux pépites indés débarquer sur PlayStation 4 nourrit aujourd'hui les mêmes espoirs.

Et comment ne pas se réjouir à l'idée de voir Hades sortir sur PS4 ? Le roguelike nerveux et antique qui aura assurément marqué l'année 2020 de son sceau isométrique pourrait en effet arriver d'ici peu sur le PlayStation Store, puisque le très sud-coréen Game Rating and Administration Committee, l'organisme local chargé de la classification, a brièvement laissé échapper l'information, avant de la retirer.

Plus rapide que l'éclair, un forumeur de ResetERA aura pris le temps de traduire la fiche, qui laisse étonnamment apparaitre Take-Two Interactive dans le rôle de l'éditeur, là où les développeurs de SuperGiant Games s'étaient jusqu'ici débrouillés comme des grands. Et si ce portage venait à s'officialiser, la première question qui se poserait serait sans doute : " Et ça sort aussi sur PS5, votre truc ?" En attendant de connaître la réponse, vous pourrez toujours parcourir le test de notre invincible Plume.

File m'en une tranche

Hasard des affinités, c'est également notre apprenti-samouraï chevelu qui avait fait un sort à Katana ZERO : le jeu d'action 2D au look savamment étudié pourrait lui aussi trouver le chemin de la console old-gen de Sony.

Cette fois, c'est le bien connu Entertainment Software Rating Board situé Outre-Atlantique qui a laissé fuiter l'information, et l'aventure qui devrait être prolongée cette année par un DLC très consistant pourrait profiter de ce portage pour faire d'une pierre deux coups.

Espérons que ces deux fuites se concrétisent, et n'hésitez pas d'ici là à nous faire part de vos envies de portages inavouables dans les commentaires ci-dessous.